Coronavirus Italia: 21.932 nuovi casi, 565.295 (+1.816) positivi, 28.704 (-245) ricoverati, 3.704 (+23) in T.I., 481 deceduti

La situazione in Italia per ogni Regione di venerdì 2 aprile



I casi attualmente positivi, i ricoveri in terapia intensiva e i nuovi casi positivi per Regioni e Province autonome

96.656 in Lombardia (857 in Terapia Intensiva) 3.941 nuovi positivi

91.770 in Campania (155 T.I. ) 2.057 n.p.

73.249 in Emilia-Romagna (371 T.I.) 1.830 n.p.

51.141 nel Lazio (376 T.I.) 1.918 n.p.

48.747 in Puglia (263 T.I.) 2.044 n.p.

37.999 in Veneto (284 T.I.) 1.567 n.p.

34.369 in Piemonte (378 T.I.) 1.830 n.p.

10.801 in Calabria (36 T.I.) 465 n.p.

10.340 in Abruzzo (69 T.I.) 424 n.p.



8.867 nelle Marche (142 T.I.) 651 n.p.



7.393 in Liguria (72 T.I.) 472 n.p.



4.956 in Basilicata (12 T.I.) 166 n.p.

4.754 in Umbria (54 T.I.) 189 n.p.



2.734 nella P.A. di Trento (51 T.I.) 114 n.p.

998 in Valle d’Aosta (10 T.I.) 115 n.p.



834 in Molise (16 T.I.) 55 n.p.

665 P.A. di Bolzano (18 T.I.) 135 n.p.





La suddivisione in zone da martedì 30 marzo

All'interno delle singole Regioni possono essere dichiarate delle zone rosse localizzate





Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi,, il totale delle persone che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 è dicon un incremento rispetto a ieri dinuovi casi ed un tasso di positività (rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati) in pratica invariato al(ieri era del 6,64%).Il numero totale di attualmente positivi è dicon un incremento diassistiti rispetto ieri. I ricoverati presso le strutture ospedaliere sonoin meno rispetto a ieri, dei qualisono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento dipersone rispetto a ieri.Rispetto a ieri i deceduti sonoe portano il totale aIl numero complessivo dei dimessi e guariti dall'inizio dell'epidemia sale invece a, con un incremento dipersone rispetto a ieri.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguititamponi.