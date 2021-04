Campagna vaccinale, 48.941 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia

Il numero delle vaccinazioni per categorie e per tipologia di vaccino a martedì 6 aprile

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Categorie dei vaccinati (totale vaccinazioni - prima dose - seconda dose)

Tipologia di vaccino (totale vaccinazioni - prima dose - seconda dose)

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso oggi,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 114.608, e seconda dose, 40.314) in tutto il territorio dell'Asl delle quali- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) -, 63.503 (46.980 - 16.523) in provincia di Arezzo e 42.478 (31.323 - 11.155) in quella di Grosseto.Da venerdì 2 aprile, quindi, in tutto il territorio dell'Asl Toscana Sud Est, sono state effettuatevaccinazioni tra prima e seconda dose:in provincia di Siena, 8.161 in provincia di Arezzo e 5.012 in provincia di Grosseto.Personale che opera in strutture sanitarie e socio sanitarie:(6.233 - 5.332)Persone con età uguale e maggiore di 80 anni:(12.174 - 5.372)Operatore scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private):(5.575 - 13)Ospiti Rsa:(1.787 - 1.441)Persone per fascia d'età che non hanno compiuto 80 anni:(6.613 - 27)Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale) e Forze armate:(1.098 - 16)Soggetti vulnerabili per patologia:(2.182 - 432)Uffici giudiziari:(456 - 0)Vigili del fuoco:(80 - 0)Caregiver di soggetti vulnerabili:(100 - 0)Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari):(7 - 3)Pfizer-Biontech:(19.330 - 11.750)AstraZeneca:(14.255 - 1)Moderna:(2.708 - 879)