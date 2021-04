''Non ci sono nuovi vaccini'', chiuso il portale prenotazione per 70-79 anni

"Il portale per gli anni 70-79 è attualmente chiuso perché non ci sono nuovi vaccini". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani aggiungendo che "continuano solamente le vaccinazioni per gli appuntamenti prenotati nei giorni scorsi."La prossima consegna di AstraZeneca - ha spiegato Giani - per ora è prevista dopo il 14 aprile e solo per circa 9mila dosi. "Per la nostra macchina organizzativa che è arrivata fino a somministrare 30mila dosi al giorno sono appena una goccia. Ma queste sono le dosi di AstraZeneca che il Governo, per il momento, ha comunicato di inviare: servono più vaccini!"