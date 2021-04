Coronavirus, Giani: ''In Toscana 937 nuovi casi, tasso positivi al 3,44%''

Le anticipazioni sui dati di mercoledì 7 aprile del Presidente della Regione Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sonosutest di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi èsulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nella consueta anticipazione mattutina dei dati di oggi,, relativi alle ultime 24 ore e che saranno pubblicati nel dettaglio nel primo pomeriggio.Il dato dei nuovi casi è superiore rispetto a quello di ieri (erano 685), a fronte di un numero di test effettuati in pratica triplicato (erano 8.753). E' calato considerevolmente, e su livelli molto più bassi relativamente al periodo precedente alle festività, il tasso dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati (ieri era del 7,38%). Calato inoltre il tasso sulle prime diagnosi (quindi esclusi i tamponi di controllo) che ieri era del 21,6%. Ricordiamo che i dati degli ultimi due giorni erano relativi ad un numero di test effettuati pari a circa un terzo di quelli consueti in considerazione dei giorni festivi.