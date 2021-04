Covid-19, la Toscana arancione da lunedì 12 aprile

IN AGGIORNAMENTO

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 12 aprile. Passano in area arancione la Toscana, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e il Piemonte. Lo comunica il Ministero della Salute. Non tutta la Regione però diventerà arancione. Alcune zone, per le quali si attende il comunicato ufficiale della Regione Toscana, rimarranno rosse.