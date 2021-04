Il supporto dell’Asl Tse ai medici di Medicina generale per la vaccinazione degli over80

L’Asl Toscana sud est ha offerto un supporto ai medici di Medicina generale, mettendo a disposizione personale infermieristico per la vaccinazione degli ultraottantenni nella provincia di Siena a partire da domani, sabato 10 aprile. Sono tre i casi in cui i medici di Medicina generale hanno richiesto di attivare questa modalità di collaborazione nel Senese, per un totale di 62 vaccinazioni in calendario nei prossimi giorni.A Radicofani nella giornata di domani, sabato 10, saranno vaccinate 18 persone nell’ambulatorio di medicina generale del paese; a partire da lunedì 12, a Chiusi 38 persone saranno vaccinate a domicilio, sempre la prossima settimana a Poggibonsi sarà garantita la vaccinazione domiciliare a 6 persone. Analogo supporto sarà garantito a tre settimane di distanza, per consentire la somministrazione della seconda dose. In parallelo proseguirà la vaccinazione degli ultraottantenni da parte dei medici di medicina generale in autonomia.