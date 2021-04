Nuova modalità per cambiare medico di famiglia e come fare per il rilascio dell’esenzione al ticket

Da oggi, la Asl Toscana sud est mette a disposizione dei cittadini una nuova modalità per la scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.Oltre ai canali usuali ( https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra ) e alla mail anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it , che restano attivi, il cittadino può compilare uno specifico format direttamente sul sito della Sud Est al seguente indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/scelta-medico-di-medicina-generale-o-pediatra-di-libera-scelta-per-posta-elettronica . Qui l'assistito deve inserire i propri dati e il nome del medico che intende scegliere; è anche presente una sezione dedicata alla scelta del medico in caso di ricongiunzione familiare.La nuova alternativa è pensata per facilitare ulteriormente e rendere più immediata la pratica di scelta medico facendola direttamente online.Indicazioni facilitate anche per il rilascio del certificato di esenzione per patologia/malattia rara o cronica, invalidità, stato e condizione che i cittadini possono ottenere rivolgendosi al servizio Anagrafe assistiti: l'elenco degli sportelli al pubblico di tutta l'Azienda è indicato sul sito aziendale nella sezione “Cosa fare per”, alla pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/ottenere-esenzione-ticket