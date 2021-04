Coronavirus, screening gratuito popolazione scolastica: l'elenco delle farmacie aderenti a Siena e provincia

ANTICA FARMACIA PARENTI SAS Via Banchi di sopra, 43 SIENA SI ATHENA DELLA DOTT.SSA MARRI P. E DOTT.SSA BINDI C. Via Fratelli Braschi 41 MONTEPULCIANO SI BERTI SNC Via Ferruccio, 78 CASTELLINA IN CHIANTI SI BOLOGNI ALESSANDRO Piazza del Teatro, 16 CHIUSI SI BUFALINI GIUSEPPE SNC Piazza Nazioni Unite, 26 TORRITA DI SIENA SI CHELLINI DI CHELLINI LORENZA e C. SNC Via di Porta Nuova, 1-A RAPOLANO TERME SI COMUNALE di Valiano Via di Padule 1 MONTEPULCIANO SI COMUNALE RADICOFANI Via del Maccione RADICOFANI SI COSTALPINO DI CASINI ROBERTA S.S. 73 Ponente, 136 SIENA SI DEL CAMPO DEI DOTTORI CECCHERINI SNC Piazza Del Campo, 26 SIENA SI DELLO ROSSO MONICA Via Eugenio Montale RAPOLANO TERME SI DE MUNARI GIOVANNI SNC Corso Giacomo Matteotti, 82 ASCIANO SI DI BETTOLLE SNC DI BUSCOSI F. E MAGI L. Via G. Di Vittorio, 93 SINALUNGA SI DI RADDA IN CHIANTI DI RAFFAELLI S. E VENTURI M.SNC Via XI Febbraio, 4a RADDA IN CHIANTI SI Dispensario S Albino Via Delle Terme Sud 23 MONTEPULCIANO SI ENDURANCE SRL Via del Commercio, 1, 1a, 3, 7 POGGIBONSI SI FABBRI di Dr.ssa FABBRI LUCIA Piazza V. Bachelet 17 CASTELNUOVO BERARDENGA SI FABBRINI SAS Via F. Hamman, 18 ABBADIA SAN SALVATORE SI FARMACIA BELVEDERE SNC Strada Provinciale Colligiana 5 COLLE DI VAL D'ELSA SI Farmacia Comunale 1 A.P.S.P Sinalunga Pzza Garibaldi 13a Sinalunga Sinalunga SI Farmacia Comunale 2 Colle V. Elsa VIA MASSON, 28 Colle di Val d'elsa SI Farmacia Comunale 3 ASP CITTA' DI SIENA PIAZZA ROSSELLI N. 3 SIENA SI Farmacia De Munari Proiezione Asciano Scalo via martiri della liberta 53, le piramidi ASCIANO SI Farmacia Eredi Bologni S.n.c. di Bologni F. e S. Via del Bagno Santo, 7 SARTEANO SI Farmacia La Pisana dr.ssa Gerardina Testa Via Pisana 69/75 Poggibonsi SI Farmacia Pacini del Dr. Santella Massimo Piazza Arnolfo di Cambio, 15 COLLE DI VAL D'ELSA SI Farmacia San Giuseppe VIA A . BARAZZUOLI N 2 MONTICIANO SI Farmacia SARLO ROSINA Via F.lli Bandiera, 67/1 COLLE DI VAL D'ELSA SI Farmacia Speroni S.n.c. Del Dr. Ettore Speroni e C. Viale Antonio Gramsci, 431 PIANCASTAGNAIO SI FRANCESCHINI FABIO Piazza Marconi, 7 CASTELNUOVO BERARDENGA SI FRANCESCHINI MARIA ELENA Via Aretina, 13 ASCIANO SI LAURETANA SNC DI ROGHI E SAVINI Via Della Resistenza, 59 MONTEPULCIANO SI MAZZONI UMBERTO Via T. Gazzei, 57 RADICONDOLI SI MINUCCI e C. SNC Viale Vittorio Emanuele, 43 SIENA SI MOCCIA Viale G. Baccelli, 94/96 CHIANCIANO TERME SI NICCOLINI DEI DR.I NICCOLO' ROSSI E COPPETTI M.SNC Viale Roma, 26 ABBADIA SAN SALVATORE SI NOTARI SNC via risorgimento 68/70 CETONA SI PINOTTI SNC Via Dante Alighieri, 53 BUONCONVENTO SI RACITI ANNAMARIA GILDA Via della Pineta 10 SAN CASCIANO DEI BAGNI SI SALVIONI SNC DEL DR. ROBERTO SALVIONI e C. Piazza del Popolo, 42 MONTALCINO SI San Galgano SAS Piazza xx settembre, 23 CHIUSDINO SI SANT'ELENA Viale Liberta 25/27 CHIANCIANO TERME SI SAPORI Banchi di Sotto, 77 SIENA SI STORELLI SAS Piazza XXIV Giugno 13 CHIUSI SI TAVERNE Piazza Montaperti SIENA SI VERZURI FEDERICO Via Ricasoli, 67 GAIOLE IN CHIANTI SI VIGNI SRL Via Q. Settano, 1 SIENA SI

Prosegue la campagna di screening gratuiti in farmacia per la popolazione scolastica e affini per individuare persone positive asintomatiche al virus SARS-CoV-2.Federfarma Siena ricorda che si ha diritto ad un test gratuito al mese da eseguirsi presso le farmacie aderenti, senza vincoli, su tutto il territorio della Toscana, a prescindere dal Comune di residenza o dal plesso scolastico.