Coronavirus, Giani: ''In Toscana 1.206 nuovi casi, tasso positivi al 4,80%''

Le anticipazioni sui dati di giovedì 15 aprile del Presidente della Regione Toscana

zona arancione

zona rossa

I nuovi casi registrati in Toscana sonosutest di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi èsulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nella consueta anticipazione mattutina dei dati di oggi,, relativi alle ultime 24 ore, e che saranno pubblicati nel dettaglio nel primo pomeriggio.Il dato dei nuovi casi è superiore rispetto a quello di ieri (erano 1.168), a fronte di un calo del numero di test effettuati (erano 25.655). Di conseguenza sale il tasso dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati (ieri era del 4,55%). In calo invece il tasso sulle prime diagnosi (quindi esclusi i tamponi di controllo) che sempre ieri era del 14,0%. La provincia di Siena è in. Fanno eccezione, e sono infino alle 14 di sabato 17, i comuni dicompresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa.