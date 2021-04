Malati oncologici che corrispondono alle indicazioni ministeriali vaccinati con gli ultrafragili

Gli altri nel contesto delle fasce di età

048: è il codice di esenzione che garantisce il diritto a ricevere gratuitamente, presso le strutture pubbliche o private convenzionate accreditate, tutte le prestazioni sanitarie connesse alle malattie oncologiche. Purtroppo non garantisce, in modo altrettanto automatico e universale, l’inserimento nella categoria delle persone a elevata fragilità che sono le attuali priorità della campagna vaccinale. Lo comunica la Asl Toscana Sud Est.In queste ore gli operatori di oncologia stanno contattando, uno a uno, tutti i cittadini con il codice di esenzione 048 che hanno dato la pre adesione al vaccino, comunicando se potranno farlo nel contesto degli ultrafragili oppure in quello per classi di età.A decidere tra le due opzioni non sono ovviamente i sanitari, ma la tabella ministeriale che, per accedere al contesto degli ultrafragili, indica espressamente pazienti con patologia tumorale maligna non in remissione o in trattamento chemioterapico attuale e terminato da meno di sei mesi.Il codice di esenzione 048 si rinnova ogni cinque anni e quindi può essere che sia ancora attribuito a pazienti clinicamente guariti.Quest’ultimi dovranno fare la prenotazione per il vaccino nelle categorie contraddistinte per classi di età.Tutti coloro che hanno dato la preadesione al vaccino sulla base del codice 048 saranno comunque chiamati dagli operatori di oncologia per il chiarimento sulla loro situazione in merito al vaccino.