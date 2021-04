Venerdì parte InfoFragili, il numero verde della Asl Toscana Sud Est per la vaccinazione dei ''fragili''

Sono decine le domande e centinaia le telefonate e le mail che in questi giorni stanno arrivando all’Azienda Usl Toscana Sud Est. Sono delle persone fragili o delle loro famiglie che chiedono informazioni e di essere orientate nella prenotazione on line dei vaccini.L’Asl Toscana sud est attiverà dalle 8 di domani mattina, venerdì 16 aprile, il numero verde 800432525. Il nuovo servizio InfoFragili sarà riservato alle persone con elevata fragilità della Asl Toscana sud est e a persone (sempre con elevata fragilità) che, pur avendo un’altra residenza e quindi una diversa Asl di riferimento, sono seguite da servizi dell’Asl Tse stessa.Da oggi, sul sito aziendale e al link www.uslsudest.toscana.it/le-f-a-q-sulla-vaccinazione-covid-per-i-soggetti-fragili , è disponibile una sezione dedicata alle domande più frequenti e diffuse che stanno arrivando all’azienda. Sezione che può essere utile per una verifica prima di telefonare al numero verde.Per facilitare l’uso di Infofragili, su Youtube è disponibile un video: https://youtu.be/tfJh28tfTFk Il servizio è stato allestito nella sede di Siena della Asl Toscana sud est, in piazzale Rosselli.