Alimentazione e salute della donna, open day all’Aou Senese con le professioniste di Dietetica e Nutrizione clinica

Una giornata dedicata a prevenzione e informazione, per una maggiore consapevolezza sui trattamenti nutrizionali relativi a stati fisiologici o patologie femminili quali tumori, endometriosi, ovaio policistico, menopausa e altro ancora.Saranno questi i temi dell’open day “Alimentazione e salute della donna” a cura della UOSA Dietetica e Nutrizione clinica, diretta dalla dottoressa Barbara Paolini, e in programma martedì 20 aprile. In particolare, le nutrizioniste dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese saranno a disposizione per incontri di 20 minuti ciascuno, dalle ore 9 alle 18, in cui fornire consigli o rispondere alle utenti in merito al ruolo dell'alimentazione nella prevenzione primaria e secondaria di tumori femminili (seno, ovaio) e problematiche legate alla menopausa.Prenotazioni obbligatorie, anche per rispetto delle normative anti-Covid, allo 0577 585682, oppure tramite mail all’indirizzo barbara-paolini@ao-siena.toscana.it. L’evento si colloca nella settimana dedicata alla salute della donne, in programma in tutta Italia dal 19 al 25 aprile.