Covid-19, la situazione al policlinico di Siena: 129 (-1) ricoverati, 16 (-1) in terapia intensiva, 1 deceduto

Aggiornamento di venerdì 16 aprile

zona arancione

zona rossa

I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi,pazienti ricoverati,in meno rispetto a ieri, 128 in area Covid e 1 in area pediatrica, dei quali(-1) in Terapia Intensiva e(+3) in media intensità. Ricordiamo che la capacità ricettiva massima del policlinico per i pazienti Covid è di 160 posti, di cui 27 di terapia intensiva, 49 di sub-intensiva (media intensità) e 84 per le degenze ordinarie.Rispetto a ieri si sono avuti, e(i dati dei decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo - comprendente anche i dati delle Rsa che non vengono registrati dall'Ausl - sui decessi per Coronavirus, viene comunicato successivamente - di norma il giorno successivo - nel bollettino regionale).Di seguito la provenienza dei pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria di Siena: Area senese: 59; Alta Valdelsa: 30; Valdichiana senese/Amiata Valdorcia: 29; Empolese/Valdarno inferiore: 5; Arezzo: 1; Valdarno aretino: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Livorno: 1; Alta Val di Cecina/Valdera: 1; Umbria: 1.La provincia di Siena è passata in. Rimangono infino alle 14 di sabato 17, i comuni dicompresi nella zona socio sanitaria Alta Valdelsa.