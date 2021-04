Covid-19, la situazione al policlinico di Siena: 129 ricoverati, 16 in terapia intensiva

Aggiornamento di sabato 17 aprile

I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi,pazienti tutti ricoverati in area Covid, dei quali(0) in terapia intensiva e(0) in media intensità. Ricordiamo che la capacità ricettiva massima del policlinico per i pazienti Covid è di 160 posti, di cui 27 di terapia intensiva, 49 di sub-intensiva (media intensità) e 84 per le degenze ordinarie.Rispetto a ieri si sono avuti(di cui 1 dall'area pediatrica) e(i dati dei decessi riguardano pazienti ricoverati in area Covid ma devono essere validati come morte per Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità e il dato finale, verificato e cumulativo - comprendente anche i dati delle Rsa che non vengono registrati dall'Ausl - sui decessi per Coronavirus, viene comunicato successivamente - di norma il giorno successivo - nel bollettino regionale).Di seguito la provenienza dei pazienti ricoverati presso la struttura sanitaria di Siena: Area senese: 58; Valdichiana senese/Amiata Valdorcia: 32; Alta Valdelsa: 28; Empolese/Valdarno inferiore: 5; Valdarno aretino: 2; Arezzo: 1; Barberino/Tavarnelle: 1; Livorno: 1; Alta Val di Cecina/Valdera: 1.