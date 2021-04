Da venerdì 23 aprile attivo l’ambulatorio di agopuntura per adulti all'ospedale di Campostaggia

A partire da venerdì 23 aprile, all’ospedale di Campostaggia, sarà aperto l’ambulatorio di agopuntura per adulti, un’attività utilizzata per differenti patologie e grazie alla quale è possibile migliorare la qualità della vita dei pazienti. In particolare è impiegata per trattare esiti di ictus cerebrali, effetti collaterali di chemio e radioterapia, ansia e depressione, lombalgie, periartriti, disordini viscerali a carico dell’apparato digestivo, respiratorio e genitourinario.L’attività si svolgerà negli ambulatori al primo piano dell’ospedale di Campostaggia, ogni venerdì dalle 11 alle 14. Per accedere al servizio è necessaria la richiesta del medico di medicina generale o del medico specialista per prenotare tramite sportello Cup, Cup telefonico, on line, in farmacia.