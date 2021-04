Coronavirus, Giani: ''In Toscana 771 nuovi casi, tasso positivi al 6,88%''

Le anticipazioni sui dati di lunedì 19 aprile del Presidente della Regione Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sonosutest di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi èsulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nella consueta anticipazione mattutina dei dati di oggi,, relativi alle ultime 24 ore, e che saranno pubblicati nel dettaglio nel primo pomeriggio.Il dato dei nuovi casi è inferiore rispetto a quello di ieri (erano 958), a fronte di un dimezzamento del numero di test effettuati (erano 20.407). Cresce quindi il tasso dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati (ieri era del 6,88%), come peraltro di consueto il lunedì sui dati di domenica. In salita anche il tasso di positività sulle prime diagnosi (quindi esclusi i tamponi di controllo) che sempre ieri era del 18,7%.