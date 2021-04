Al dottor Luca Pianigiani l’incarico di direttore di Psicologia a Siena per l’Asl Toscana Sud Est

Il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Antonio D’Urso ha conferito oggi l’incarico di direttore della Uo complessa Psicologia di Siena a Luca Pianigiani, risultato vincitore della selezione pubblica. Il dottor Pianigiani è attualmente dirigente del Consultorio familiare e giovani di Siena. In passato è stato tra l’altro dirigente psicologo alla Asl 10 di Firenze, coordinatore del Centro di ascolto regionale all’assessorato alla Salute della Regione Toscana, responsabile alla direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale di molteplici progetti regionali, in area oncologica, malattie rare, prevenzione del gioco d'azzardo, prevenzione del suicidio e del disagio psicosociale. Si è formato come specialista in psicologia clinica all’Università degli studi di Siena e in management sanitario alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.



“Questa nomina – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est – conferma l’attenzione dell’azienda per il consolidamento di tutte le proprie strutture, nell’ottica di garantire la migliore qualità possibile per tutti i servizi sul territorio. Le sfide che impegnano il sistema sanitario nazionale si possono vincere puntando sul rafforzamento di ogni settore, per mantenere sempre la massima attenzione ai bisogni dei cittadini”.



“È un onore – ha dichiarato il dottor Pianigiani – ricoprire questo ruolo all’Asl Toscana Sud Est. Questo difficile momento storico richiede e richiederà alla psicologia un apporto fondamentale per il sostegno e il recupero del benessere nelle persone e nelle famiglie. L’Uoc di Psicologia può contare su colleghi dotati di grande professionalità e sono certo che affronteremo sfide importanti, come sempre, insieme, con passione e innovazione continua, per essere sempre vicini ai cittadini”.