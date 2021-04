L’Asl Toscana Sud Est attiva la collaborazione con il terzo settore per la vaccinazione di massa

Prosegue la campagna di vaccinazione di massa e l’Asl Toscana Sud Est mette in campo anche il terzo settore. Il direttore generale Antonio D’Urso ha firmato la delibera con la quale l’azienda adotta l’elenco degli enti del terzo settore che si sono dichiarati disponibili alla somministrazione dei vaccini anti-Covid.Il numero delle strutture locali potenzialmente attivabili è molto alto grazie al fatto che si tratta di associazioni capillarmente diffuse sul territorio. Le associazioni iscritte in elenco, con le quali i direttori di zona distretto dell’Asl Toscana Sud Est firmeranno le convenzioni, potranno mettere a disposizione il proprio servizio per vaccinare a domicilio dell’utente e nelle sedi aziendali. Il numero dei referenti territoriali delle associazioni in elenco supera le quaranta unità nelle tre province. La collaborazione tra queste associazioni e la Asl Toscana Sud Est è immediatamente attivabile e potrà proseguire fino al 31 dicembre di quest’anno.Ecco l’elenco delle associazioni coinvolte nella provincia di Siena: Anpas Pubbliche Assistenze Toscane (Croce Verde Chianciano Terme, Pubblica Assistenza Gruppo donatori di sangue di Torrita di Siena, Pubblica Assistenza di Chiusi, Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa, Pubblica Assistenza di Siena, Pubblica Assistenza e Gruppo donatori sangue Val d’Arbia); Associazione Siena soccorso (Misericordia Asciano, Misericordia Castellina in Chianti, Misericordia Celle sul Rigo, Misericordia Cetona, Misericordia Chiusi, Misericordia Colle Val d’Elsa, Misericordia Gaiole in Chianti, Misericordia Piancastagnaio, Misericordia Poggibonsi, Misericordia Radda in Chianti, Misericordia San Gimignano, Misericordia Sarteano, Misericordia Siena); Pia Confraternita di Misericordia di Rapolano Terme; Croce Rossa Italiana (Siena).