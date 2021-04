Dal primo maggio il drive through della Valdichiana senese torna a Chianciano Terme

Con l’arrivo della stagione mite il drive through per l’esecuzione dei tamponi anti Covid nell’area della Valdichiana senese, collocato al momento a Montepulciano nella zona artigianale di Totona, torna nella sua sistemazione originale a Chianciano Terme, presso il presidio sanitario territoriale di via Vesuvio. Il ritorno alla collocazione originaria sarà operativo a partire dal primo maggio.L’Asl Toscana Sud Est ringrazia l’amministrazione comunale di Montepulciano, la Misericordia di Montepulciano e tutta la cittadinanza che anche nella stagione invernale hanno consentito agli operatori sanitari di svolgere in una situazione più confortevole il tracciamento di eventuali soggetti positivi al Covid. E un ringraziamento per la consueta disponibilità per l’allestimento del drive through all’amministrazione comunale di Chianciano Terme, dove tornerà a svolgersi questa attività fondamentale per il contrasto alla pandemia, e alla Croce Verde di Chianciano Terme.