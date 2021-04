Coronavirus in provincia di Siena: 40 nuovi casi, 1.437 positivi, 4 deceduti

I dati nel dettaglio aggiornati alle ore 14 di lunedì 26 aprile

I nuovi casi di positività registrati per comune in provincia di Siena nelle ultime 24 ore

Siena 11

Colle di Val d’Elsa 5

Poggibonsi 4

Abbadia San Salvatore 3

Asciano 2

Montepulciano 2

Monteroni d’Arbia 2

San Gimignano 2

Trequanda 2

Castelnuovo Berardenga 1

Cetona 1

Chianciano Terme 1

Piancastagnaio 1

Rapolano Terme 1

Sovicille 1

Torrita di Siena 1

I pazienti attualmente ricoverati a Siena, Arezzo e Grosseto

I dati dell'AUSL Toscana Sud Est hanno evidenziatonuovi casi di positività al coronavirus SARS-CoV-2 in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamentei nuovi casi positivi nel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est: 70 i casi rilevati in provincia di Arezzo e 12 quelli rilevati in provincia di Grosseto; 1 caso extra Ausl.Deinuovi casi odierni,hanno meno di 18 anni,tra 19 e 34 anni,tra 35 e 49 anni,tra 50 e 64 anni,tra 65 e 79 anni,hanno 80 anni o più.Questo il trend dell'ultima settimana che ha visto un totale dinuovi casi di positività (rispetto al periodo settimanale precedente) nei giorni da martedì 20 a oggi, lunedì 26 aprile:(lunedì 19: 31 nuovi casi)martedì 20: 52 nuovi casimercoledì 21: 74 nuovi casigiovedì 22: 68 nuovi casivenerdì 23: 63 nuovi casisabato 24: 38 nuovi casidomenica 25: 68 nuovi casilunedì 26: 40 nuovi casiI tamponi effettuati sono staticon un tasso di positività dell', superiore al 7,37% di ieri e al tasso regionale odierno del 6,35% (497 ad Arezzo e 257 a Grosseto; per un totale di 1.217 nell'Ausl Sud Est).Gli attualmente positivi in carico sonoin meno rispetto a ieri, di cuia domicilio - poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano asintomatici - (1.658 ad Arezzo e 676 a Grosseto; per un totale di 3.771 nell'Ausl Sud Est).Al momentopersone sono in isolamento domiciliare () - in quarantena perché contatti stretti con persone contagiate - (3.803 ad Arezzo e 1.647 a Grosseto; per un totale di 8.545 nell'Ausl Sud Est).Rispetto a ieri in provincia di Siena sono guaritepersone (29 ad Arezzo e 11 a Grosseto; per un totale dinell'Ausl Sud Est).Nelle ultime 24 ore sono stati registraticome riportato nelpubblicato a questo link - (in totale nell'Ausl Sud Est; 0 ad Arezzo e 0 a Grosseto). Pertanto il totale dall'inizio della pandemia è divittime (406 ad Arezzo e 157 a Grosseto; per un totale dinel territorio dell'Ausl Toscana Sud Est).Questi i dati aggiornati alle ore 14 di oggi,, relativi all’andamento dell’epidemia da SARS-CoV-2.Attualmente i ricoverati nelle strutture del territorio di Siena, Arezzo e Grosseto sono in totale(+1) dei qualiin terapia intensiva (+1).(+2) pazienti si trovano ricoverati presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese dei quali(+1) in terapia intensiva e(+2) in media intensità. Rispetto a ieri si sono avuti, e a questo link l'articolo con i dati nel dettaglio ).(-2) si trovano presso l’ospedale San Donato di Arezzo:(-3) nella degenza Covid;(+1) in Terapia Intensiva.(+1) sono ricoverate presso l’ospedale Misericordia di Grosseto:(+2) nella degenza Covid;(-1) in Terapia Intensiva.Relativamente ai dati delle province di Siena, Arezzo e Grosseto rilevati dal report dell'Ausl Toscana Sud Est e riportati nel presente articolo, ricordiamo che possono esserci delle discrepanze, dovute alla differenza degli orari presi in considerazione (12/12 per il report regionale, 14/14 per quello dell'Ausl Toscana Sud Est), rispetto ai dati del report dell'ARS diffuso dalla Regione Toscana riportati poco fa nell'articolo a questo link