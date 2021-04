I ''Progetti del Cuore'' consegnano alla SdS Senese un veicolo attrezzato per il trasporto sociale

Per la Società della Salute Senese disponibile un fiat Doblò attrezzato per il trasporto delle persone disabili

Si è tenuta oggi, martedì 27 aprile, presso il parcheggio della Mens Sana in via Achille Sclavo, la cerimonia di inaugurazione del Fiat Doblò per il trasporto sociale gratuito dei cittadini del territorio senese. Erano presenti Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della Salute Senese, Francesca Appolloni, assessoreSanità, servizi sociali, politiche della casa del Comune di Siena, Marco Picciolini, direttore della SdS Senese, i rappresentanti di Siena Soccorso e delle Associazioni di Pubblica Assistenza Riunite, i volontari del servizio civile impegnati nelle "Botteghe della Salute" della zona senese e le aziende sponsor del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa benefica.In questa occasione i “Progetti del Cuore" hanno consegnato al presidente della SdS Senese il nuovo mezzo di trasporto completamente attrezzato, che sarà utilizzato per agevolare la mobilità di persone diversamente abili, anziani e famiglie in difficoltà. Il veicolo è in comodato gratuito per la durata di due anni, durante i quali saranno garantiti l’allestimento del mezzo e la gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione comprensiva di copertura kasko).La realizzazione del progetto parte da un'iniziativa di Progetti del Cuore, in partnership con la SdS Senese, alla quale hanno aderito oltre numerosi sponsor, espressione di tante attività commerciali e artigianali del territorio senese. Le aziende che hanno contribuito al finanziamento del veicolo, oltre a trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, hanno dato un concreto segnale di solidarietà a sostegno dei membri più fragili della comunità.In una prima fase il veicolo verrà utilizzato per il servizio di trasporto sul territorio del Comune di Siena e successivamente, saranno coinvolti anche tutti gli altri Comuni che fanno parte della Società della Salute Senese. "Per realizzare queste attività" ha sottolineato Gugliotti "sarà fondamentale la collaborazione dei volontari del servizio civile che, grazie al progetto Botteghe della Salute, svolgeranno attività di accompagnamento e supporto alle persone che usufruiscono del trasporto".Il Fiat Doblò è prioritariamente destinato al trasporto delle persone disabili, essendo a tale scopo attrezzato. "Tuttavia - ha aggiunto il presidente SdS senese- in caso di necessità e se il tipo di bisogno che si presenta è coerente con le finalità del servizio si possono trasportare anche altre categorie di persone", sempre nel rispetto delle normative vigenti, come ad esempio l'utilizzo degli adeguati seggiolini.A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che aveva presentato l’iniziativa all’inizio nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Siena: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.