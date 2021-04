Covid-19: la Toscana rimane in zona gialla anche la prossima settimana

La Toscana rimarrà in zona gialla anche la prossima settimana, da lunedì 3 a domenica 9 maggio. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze.L'indice Rt della regione è attualmente a 0,92 (ricordiamo che sopra l'1 è prevista la zona arancione, mentre sopra l'1.25 la zona rossa).Sul territorio nazionale, la Valle d’Aosta passerà in area rossa (è attualmente in arancione), mentre rimarranno in area arancione Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. La Sardegna, attualmente in area rossa, scende in zona arancione.