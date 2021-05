Siena Cuore, quarta edizione del Premio Blsd Angel

L'edizione 2021 dà inizio all'attività nella nuova sede

Venerdì 7 maggio alle ore 15,30 l’associazione Siena Cuore Odv celebra su piattaforma on line la quarta edizione del Premio BLSD Angel 2021 con l’inizio delle attività nella nuova sede e la dedica di un premio di tesi di laurea al collega recentemente scomparso Giampaolo Costantino.Il Premio BLSD Angel 2021 è un riconoscimento per tutti quei cittadini operatori laici che nel corso dell’anno precedente hanno contribuito a salvare vite umane con l’uso sapiente del defibrillatore nella nostra regione. Il premio consta di una targa onorifica a testimoniare l’importanza della formazione e dei territori cardio-protetti stimolo a ben operare e collaborare in rete.I oremiati da tutta la regione saranno 7 a cui si associano 4 menzionspeciali con la motivazione di “aver contribuito alla divulgazione delle manovre salvavita, della formazione e della sensibilizzazione della popolazione tutta e diffusione dei defibrillatori pubblici”.- AGENTE SCELTO PIERO COCCA- ASSISTENTE CAPO CARLO FALCIANI- VICE ISPETTORE LUCIANO STASI- ELENA PALLADINO- NICOLETTA CARRARA- MARTINA RONDON- DANIELE MARINI- ANFFAS Alta Val d’Elsa per “aver contribuito a divulgare le manovre salvavita tra ragazzi con diverse abilità”- Scuola primaria di Castiglione d’Orcia per “essere stato uno tra i primi istituti scolastici ad averci permesso di formare ed informare tutto il personale docente e di supporto e tutti i bambini delle classi quinte”- Famiglia Ramazzotti di Follonica per “aver voluto donare alla città di Follonica i defibrillatori ad uso pubblico”- Nicola Ferradini di Bientina (PI) per “aver installato nella sua azienda un defibrillatore e formato i sui dipendenti al suo uso dopo essere stato colpito da arresto cardiaco e salvato dal tempestivo intervento dei presenti con utilizzo del defibrillatore”Il premio è stato ideato ed è promosso da Siena Cuore ODV. E’ a carattere regionale e ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, l’uso del marchio del Consiglio Regionale della Regione Toscana, del Comune di Siena, della Provincia di Siena, dell’ASL Toscana Sud est, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, dell’Università degli Studi di Siena, della Consulta del Volontariato di Siena, del Cesvot Delegazione di Siena, di IRC Comunità, di Progetto Vita e di CONA Cuore.All’interno della cerimonia avverrà anche la premiazione della prima edizione del premio di tesi di laurea intitolato a Giampaolo Costantino, infermiere, indetto dall’associazione stessa. Il Premio “Tesi di Laurea Giampaolo Costantino” è rivolto ad infermieri laureati presso il Corso di laurea in Infermieristica - sede di Siena - Università di Siena, nelle sessioni AA 2019-2020 che abbiano svolto una tesi di laurea negli ambiti Emergenza/Urgenza e Terapia Intensiva.I premi sono tre e sono corrisposti in denaro per un totale di circa 600 euro ai candidati che hanno effettuato le miglior tesi. La commissione che ha valutato i lavori è composta da docenti del Corso di laurea in Infermieristica e dai professionisti sanitari membri dell’Associazione Siena Cuore odv (già Siena Cuore Onlus).Primo classificato: GIOVANNA LIPPOLISSecondo classificato MICHAELA PERUGINITerzo classificato GIOIA VALENTINA ZACCARIGiampaolo Costantino ha lavorato presso il policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena dal 1999 svolgendo la propria attività prima come infermiere di area intensiva e sala operatoria divenendo successivamente coordinatore infermieristico. Nel 2020 è scomparso purtroppo prematuramente dopo una lunga e prostrante malattia. E’ stato un infermiere preparato e appassionato che si è dedicato in modo particolare all’ambito dell’emergenza e delle cure intensive sia nell'ospedale senese, dove ha prima studiato e poi lavorato per oltre 20 anni, sia all’estero partecipando a missioni umanitarie.“Questo premio è il nostro modo per ricordarlo - afferma Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore odv -. Ci è sembrato la formula migliore per la persona che era: semplice e mai al centro dell’attenzione, pratico e pieno di un entusiasmo che trasmetteva agli altri in modo silenzioso ma efficace. Manca a tutti quelli che lo hanno conosciuto, sia lavorativamente, sia umanamente ed è per questo che vogliamo che la sua memoria sia un esempio da seguire per tanti giovani. Siena Cuore odv si impegna a promuovere tutto ciò che riguarda la formazione circa tematiche di tipo sanitario e nel suo piccolo cerca di dare un supporto a chi se ne occupa. Questo riconoscimento verso i nostri neo-colleghi - precisa il presidente Juri Gorelli - è il nostro modo per augurare loro di diventare ‘veri infermieri’ come è stato lui, che ha veramente ogni giorno onorato la sua professione sotto tutti gli aspetti”.La cerimonia prevede un saluto delle autorità, un intervento dei vari partner sul tema BLSD e sull’importanza della formazione e della divulgazione delle tematiche di emergenza-urgenza per la realizzazione di zone sempre più cardio-protette. A causa della pandemia la cerimonia si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom e verrà trasmessa in diretta social sulla pagina FB dell’associazione.Per iscrizioni sulla piattaforma è necessario inviare una mail a sienacuoreonlus@gmail.com entro le 12,00 del 6 maggio 2021 e iscriversi con nome e cognome per esteso a fini identificativi. Il link di collegamento sarà inviato solo a chi ne avrà fatto richiesta.