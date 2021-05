Covid-19, la situazione in ambito scolastico in provincia di Siena e nell'Asl Tse

I dati settimanali aggiornati a mercoledì 5 maggio

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso ieri, mercoledì 5 maggio, il consueto report settimanale sulla situazione dei positivi da SARS-CoV-1 relativamente all'ambito scolastico nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.In totale, sonoi positivi attualmente in carico nelle tre province (erano 284 una settimana fa, mercoledì 28 aprile, con un aumento dipositivi), di cui(+35) sono le persone attualmente in isolamento domiciliare e(0) quelle ricoverate. Dall'inizio della pandemia sonoi casi registrati dei qualiguariti; 19 le persone in carico ad altre Ausl.Per quanto riguarda la provincia di, gli attualmente positivi in carico tra insegnanti, personale non docente e studenti sono(+8), di cui(+7) in isolamento domiciliare e(+1) ricoverati. Nello specifico sono(+5) i casi tra il personale docente,(0) tra quello non docente e(+3) tra gli studenti.Dall'inizio della pandemia, il totale dei casi scolastici è di: 133 tra gli insegnanti, 19 tra il personale non docente e 765 tra gli studenti. Il totale dei quariti è diNella provincia di Arezzo i casi attualmente positivi sono(+24), mentre in provincia di Grosseto(+3);i casi extra Ausl (0).Questa la suddivisione per classi di età degli studenti attualmente positivi e in carico alla Asl Toscana Sud Est:0-5 anni:6-10:11-15:16-18:oltre 19:Il totale degli insegnanti attualmente in carico nella Asl Toscana Sud Est è di, mentresono gli attuali positivi tra il personale non docente.Precisiamo che i dati riportatisi riferiscono a persone che hanno contratto il contagio all'interno delle strutture scolastiche, ma a personale docente, non docente e studenti che operano a vario titolo in ambito scolastico.