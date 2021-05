Giornata Mondiale della Fibromialgia, l’Aou Senese partecipa con consulti e visite - VIDEO

Si tiene mercoledì 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell'umore. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce alla Giornata con consulti e visite, che necessitano di prenotazione allo 0577/586770 (ad esclusione del sabato e della domenica) dalle ore 9.30 alle 12.30.



«La fibromialgia – spiega il professor Bruno Frediani, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e della Reumatologia dell’Aou Senese – colpisce frequentemente le donne in età adulta e ne abbassa la soglia del dolore per un aumento della sensibilità agli stimoli dolorosi. Questa patologia richiede un approccio multidisciplinare, che si realizza con la combinazione di terapie farmacologiche e trattamenti meno convenzionali, colpisce circa 4 milioni di persone in Italia, numeri che la classificano come seconda malattia reumatica, in termini di diffusione, dopo l’artrosi. Nella nostra unità operativa complessa – conclude il professor Frediani – stiamo portando avanti diversi studi su questa patologia, in particolare nel 2019 il dottor Giovanni Biasi, responsabile del Centro Dolore Reumatologico dell’Aou Senese, ha coordinato un approfondimento per valutare i livelli di severità della malattia che hanno evidenziato la possibilità di ottenere un riconoscimento dal Servizio Sanitario Nazionale come malattia cronica, al momento non arrivato».



Per la Giornata Mondiale della Fibromialgia quindi sarà possibile recarsi all’ambulatorio n° 37 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese previo appuntamento per un consulto o una visita con gli specialisti della Reumatologia.



IL VIDEO