Covid-19: la situazione al policlinico di Siena: 103 ricoverati (-2) di cui 16 (+1) in terapia intensiva

Aggiornamento di venerdì 7 maggio

I dati delle vaccinazioni al Santa Maria alle Scotte

I dati dell'Aou Senese relativi alla situazione dell'emergenza Covid-19 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, evidenziano oggi,ricoverati,rispetto a ieri, tutti pazienti in area Covid, dei quali(+1) in terapia intensiva e(-1) in media intensità.Ricordiamo che la capacità ricettiva massima del policlinico per i pazienti Covid è di 160 posti, di cui 27 di terapia intensiva, 49 di sub-intensiva (media intensità) e 84 per le degenze ordinarie.Rispetto a ieri si sono avutiArea senese: 43Alta Valdelsa: 35Valdichiana senese/Amiata Valdorcia: 17Empolese/Val d'Arno inferiore: 2Val d'Arno aretino: 1Barberino/Tavarnelle: 1Montespertoli (Fi): 1Isola d'Elba: 1Casentino: 1Prato: 1All’Aou Senese sono state effettuate in totalevaccinazioni (+378 rispetto a ieri), di cui 10.055 prime dosi e 9.764 seconde dosi per i sanitari, 6.733 prime dosi e 2.326 seconde dosi per i pazienti fragili.