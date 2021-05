Tappa del giro d’Italia a Montalcino, i provvedimenti per i servizi sanitari

In occasione dell’arrivo a Montalcino della tappa del Giro d’Italia, mercoledì 19 maggio, a seguito dei provvedimenti che ridurranno fortemente la viabilità, la direzione della Zona senese dell’Asl Toscana sud est ha disposto le seguenti modalità e limitazioni per l’accesso al presidio ospedaliero ilcinese per la stessa giornata: sospese tutte le attività specialistiche ambulatoriali programmate, comprese le sedute di radiologia e chirurgia ambulatoriale, accettazione, front office e prelievi (salvo quelli domiciliari); garantito il servizio di guardia medica e 118 con scorta da parte delle forze dell’ordine, con sede di partenza dai locali della basilica dell’Osservanza; garantita l’attività della Casa della salute, solo per gli eventuali stati di necessità, da parte del medico di medicina generale, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 previo contatto telefonico (al numero 339 3939991); garantite le attività di reparto di Ospedale di comunità/Hospice e del reparto per la riabilitazione; garantito il servizio domiciliare infermieristico per le sole attività non procrastinabili.