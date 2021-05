Vaccini Toscana: nel pomeriggio di martedì 11 maggio agende aperte per 1962 e 1963

Da oggi pomeriggio, martedì 11 maggio, saranno aperte le agende per la prenotazione vaccini anche per i nati nel 1962 e nel 1963.I soggetti interessati potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).