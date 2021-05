Farmaci monoclonali: a Siena il polo Ue per la lotta al Covid

Le inchieste del Rapporto Centro del Sole 24 Ore in edicola venerdì 14 maggio in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Emilia Romagna e Abruzzo

Lo studio sul farmaco anti-Covid a base di anticorpi monoclonali su cui sta lavorando ormai da un anno, unica in Europa, la fondazione senese pubblico-privata Toscana Life Sciences (Tls) insieme con AchilleS Vaccines (col supporto dello Stato che è diventato socio-finanziatore) è il focus di apertura del Rapporto Centro del Sole 24 Ore, in edicola venerdì 14 maggio, e distribuito con il quotidiano in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Il progetto made in Tuscany, guidato dal luminare dei vaccini Rino Rappuoli, è arrivato ora a un punto strategico: conclusa, con risultati più che soddisfacenti, la fase 1 della sperimentazione clinica (su 30 pazienti sani), proprio in questi giorni sta partendo lo studio di fase 2­ e 3 su 806 pazienti malati, ai quali il farmaco viene somministrato appena diagnosticata l’infezione, entro 72­ ore dal tampone positivo.Innovazione. In questo numero anche l’intervista esclusiva ad Alberto Tripi, vicepresidente di Unindustria Lazio e patron di Almaviva, che al Rapporto Centro di venerdì14 maggio spiega tutte le opportunità per l’Ict regionale dovute al Recovery plan: “Il successo del Recovery plan passerà da Roma e dal Lazio. La maggior parte delle risorse spese per la digitalizzazione e per la riforma della pubblica amministrazione saranno sul nostro territorio. Qui abbiamo il cuore della Pa, del turismo, dei trasporti, della sanità, con una buona presenza del manifatturiero. Noi saremo gli attori di questo processo, non dobbiamo perdere questa opportunità”.Traffico aereo. L’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, spiega poi la svolta green dello scalo Leonardo da Vinci, tra i primi in Europa ad accelerare il target di zero emissioni di CO2 prodotti: “Chiederemo policy di supporto attraverso incentivi pubblici per ridurre il costo unitario, come avvenuto per le fonti di energia rinnovabile. Anche il sistema aeroportuale, che peraltro è stato stralciato dal Recovery Plan, deve essere reso sostenibile. Gli aerei possono già usare il biocombustibile, che può essere anche diluito con quello tradizionale. Gli oneri aggiuntivi possono essere ripartiti tra gli aeroporti, le compagnie aeree, i passeggeri, che già oggi possono optare per pagare una quota aggiuntiva a supporto della sostenibilità. Ma anche lo Stato deve fare la sua parte”.Imprese. Tra le aziende che continuano a crescere nonostante la crisi, ci sono quelle coinvolte nel progetto Oxir. Il prossimo Rapporto Centro del Sole 24 Ore di venerdì 14 maggio riporta i casi di due piccole aziende bolognesi – la capofila MET Medical Equipments Technologies, titolare del brevetto, e il costruttore meccanico G.R. Gamberini specializzato in atomizzatori e impolveratrici – artefici di un progetto di agronomia hi-tech a impatto zero che ha come obiettivo quello di abbattere parassiti e infezioni in agricoltura attraverso l'utilizzo di acqua ozonizzata. Sullo stesso numero dedicato ai territori di Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise il caso di Caffè Saquella, azienda di tradizione, una family company che si occupa della produzione di caffè espresso, alle porte di Pescara, che per la prima ha virato verso digitalizzazione, consolidamento dell’e-commerce e presenza sui social media.Spettacoli. Tra le interviste in esclusiva, quella a Alexander Pereira, sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino che al supplemento del Sole 24 Ore in edicola in Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise spiega: «Spettacoli streaming e sponsor, il mio Maggio non ha mai chiuso». Bilancio 2020 ancora in utile per la manifestazione, ma il costo dei biglietti è troppo basso, aggiunge il sovrintendente.