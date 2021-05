Vaccini Covid, martedì 18 maggio il commissario Figliuolo a Siena

Nel pomeriggio il Generale visiterà l’hub vaccinale del palasport Mens Sana e i laboratori di Toscana Life Sciences



Il commissario per l’emergenza sanitaria, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della protezione civile, l’ingegnere Fabrizio Curcio, saranno in visita alle ore 14.30, all’hub vaccinale allestito al palasport Mens Sana, in viale Achille Sclavo 12, gestito dall’Asl Toscana sud est.



La visita a Siena del generale Figliuolo si concluderà, alle ore 15, nei laboratori di Toscana Life Sciences (Strada del Petriccio e Belriguardo, 35). Per motivi sanitari e di sicurezza, non sarà possibile accedere all’interno delle due strutture.



La visita farà seguito a quella all’hub vaccinale Mandela Forum di Firenze, alle ore 12, con il presidente della Toscana Eugenio Giani e gli assessori regionali Monia Monni (protezione civile) e Simone Bezzini (sanità).