Campagna vaccinale, 112.486 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia, 13.468 nell'ultima settimana

Il numero delle vaccinazioni per categorie e per tipologia di vaccino a martedì 18 maggio

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Categorie dei vaccinati (totale vaccinazioni - prima dose - seconda dose)

Tipologia di vaccino (totale vaccinazioni - prima dose - seconda dose)

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso oggi,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 243.439, e seconda dose, 120.434) in tutto il territorio dell'Asl, delle quali:(75.035 - 37.451)- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui ad oggi sono state effettuate 33.510 vaccinazioni per un totale di 145.996 -;(101.120 - 49.291) in provincia di Arezzo;(67.284 - 33.692) in provincia di Grosseto.Da venerdì 14 maggio (data dell'ultimo report), in tutto il territorio dell'Asl Toscana Sud Est sono state effettuatevaccinazioni tra prima e seconda dose:in provincia di Siena,in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto.Nell'ultima settimana (da martedì 11 maggio) invece, sono state effettuate un totale divaccinazioni nella Tse:in provincia di Siena,in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto.Personale che opera in strutture sanitarie e socio sanitarie:(7.416 - 6.058)Persone con età uguale e maggiore di 80 anni:(21.667 - 21.049)Forze di polizia (Polizia, Carabinieri, G.G., Agenti di Custodia, Polizia Municipale), Forze armate e soccorso pubblico:(1.187 - 254)Ospiti Rsa:(1.898 - 1.523)Persone per fascia d'età che non hanno compiuto 80 anni:(24.069 - 2.065)Operatore scolastico (qualsiasi soggetto dipendente dalle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche e private):(5.780 - 1.641)Soggetti vulnerabili per patologia:(10.317 - 4.537)Uffici giudiziari:(466 - 15)Vigili del fuoco:(86 - 6)Caregiver di soggetti vulnerabili:(1.890 - 67)Varie (donne in gravidanza ed altre casistiche particolari):(259 - 236)Pfizer-Biontech:(43.663 - 32.028)AstraZeneca:(24.066 - 2.217)Johnson & Johnson:Moderna:(5.923- 3.206)