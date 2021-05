Il ministro Speranza firmerà oggi l'ordinanza in vigore da lunedì 31 maggio

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla.