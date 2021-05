Campagna vaccinale, 132.042 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia, 13.468 nell'ultima settimana

Il numero delle vaccinazioni per categorie e per tipologia di vaccino a venerdì 28 maggio

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Vaccinazioni eseguite per fasce d'età (prima dose - seconda dose - totale vaccinazioni )

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 282.571, e seconda dose, 146.922) in tutto il territorio dell'Asl, delle quali:(87.130 - 44.912)- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui sono state effettuate complessivamente 39.400 vaccinazioni per un totale di 171.442 nel territorio provinciale -;(116.860 - 60.569) in provincia di Arezzo;(78.581 - 41.441) in provincia di Grosseto.Nell'ultima settimana (da venerdì 21 maggio) sono state effettuate un totale divaccinazioni nella Tse:in provincia di Siena,in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto.Fascia 90+ (4.537 - 4.436)Fascia 80-89 (18.462 - 17.894)Fascia 70-79 (22.902 - 6.851)Fascia 60-69 (17.939 - 3.554)Fascia 50-59 (11.005 - 4.463)Fascia 40-49 (5.760 - 3.712)Fascia 30-39 (3.594 - 2.316)Fascia 20-29 (2.717 - 1.620)Fascia 16-19 (212 - 65)Fascia -16 (2 -1)