''Stili di vita prima, durante e dopo il Covid'', il professor Andrea Fagiolini ne parla ad Agorà Aou Senese

Affrontare in modo semplice e diretto la pandemia da Covid-19 e come questa abbia influenzato e cambiato i nostri comportamenti quotidiani. Questi i temi al centro di “Stili di vita prima, durante e dopo il Covid. Strategie per il benessere fisico e mentale”: l’incontro, a cura del professor Andrea Fagiolini, direttore del Dipartimento di Salute mentale e degli Organi di senso e della UOC Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, è protagonista del nuovo appuntamento di Agorà Aou Senese, in programma martedì 1 giugno alle ore 15, nell’aula 6 del centro didattico.



«La società ha risentito molto del Covid, a più livelli e nei più disparati settori – spiega il professor Andrea Fagiolini -. In molti hanno vissuto l’esperienza dalla pandemia con una limitazione delle proprie libertà, altre persone hanno sviluppato sintomi ansiosi o depressivi. Nonostante sia molto complicato generalizzare e fare analisi che vadano bene per tutta la nostra popolazione, è bene focalizzarci sui cambiamenti quotidiani che la pandemia ha portato alle nostre vite. Con l’obiettivo - conclude Fagiolini - di recuperare con prudenza e in maniera progressiva ciò che abbiamo perso nei mesi più duri del lock-down».



L’appuntamento è trasmesso in diretta sul canale Youtube dell’Aou Senese (@AouSenese) e sul circuito televisivo interno dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, sul canale 999.