Prenotazione vaccino: dal 4 giugno attivi tre numeri telefonici, uno per ciascuna Asl della Toscana

Saranno rivolti alle persone che non possono prenotarsi autonomamente. Sarà chiuso il numero verde 800117744

A partire da domani, venerdì 4 giugno, la prenotazione del vaccino anticovid, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile (vale a dire l’800117744).Questi i numeri che potranno essere contattati dalle persone che non possono prenotare in autonomia:Asl Nord-ovest: 0585-498008Asl Centro: 055-545454 tasto 2