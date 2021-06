Policlinico di Siena, tv gratuite per i pazienti con esenzione per reddito

Accesso gratuito alle tv in ospedale per i pazienti titolari di esenzione per reddito. La Direzione dell’Aou Senese ha deciso di migliorare questo aspetto legato all’accoglienza dei degenti, per aumentare il comfort e garantire equità di accesso ai servizi.Negli anni scorsi infatti, insieme alle altre aziende sanitarie toscane, l’ospedale Santa Maria alle Scotte ha aderito alla gara regionale Estar che ha dato in concessione il servizio di intrattenimento Tv interno all’ospedale ad una ditta esterna. Tale servizio prevede il pagamento di un canone giornaliero, pari a 2 euro, da parte dell’utenza per l’utilizzo delle tv, ad eccezione di alcune aree protette per le quali il servizio è gratuito (ad esempio per i pazienti in età pediatrica, gli oncologici e gli psichiatrici).Per migliorare l’accoglienza e garantire equità di accesso ai servizi informativi, culturali e di intrattenimento l’Aou Senese ha quindi deciso di ampliare la platea degli aventi diritto, estendendo la possibilità di accedere gratuitamente al servizio Tv, presente al proprio posto letto, a tutti i degenti titolari di esenzione per reddito. Il servizio può essere richiesto dai pazienti rivolgendosi al coordinatore infermieristico del reparto, che provvederà a far firmare, in maniera riservata, un’autocertificazione per l’esenzione del reddito.