Battesimo domani, domenica 13 giugno, per il centro vaccinale dell’Asl Toscana sud est al nuovo palazzetto dello sport di Chiusi, in via Talamone.A partire dalle 14 inizieranno le somministrazioni, alle 15.30 è prevista la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme a Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est, e Juri Bettollini, sindaco di Chiusi.