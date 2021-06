Il Rotary Siena per le scuole ospedaliere

Un'altra bella iniziativa del Rotary a favore dei giovani ai tempi del Covid. I presidenti del Rotary Club Siena, Elisabetta Miraldi, e del Rotary Club Siena Est, Carlo Salvadori, a nome del Distretto 2071, hanno effettuato la consegna di vari dispositivi informatici alla scuola Mattioli che gestisce le lezioni per i piccoli degenti del reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria alle ScotteLa donazione è avvenuta nell’ambito del progetto “USAID-Rotary in Italia: Comunità contro COVID-19”, strutturato per la prima tranche sulla tematica “Scuola in Ospedale (S.I.O.)” per 11 istituti scolastici della Toscana di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado all’interno degli ospedali.“Il contributo di tutti i Rotary Club è stato particolarmente importante in questo anno di pandemia - spiega il presidente Elisabetta Miraldi - ed in particolare questa donazione vuole essere un messaggio importante di attenzione verso gli alunni in condizione di salute fragile, che in questo momento di emergenza rischiano di essere ulteriormente penalizzati.”“Tutte le volte che si riceve una donazione, un gesto di solidarietà e di aiuto, è uno stimolo per la scuola a proseguire il suo compito e a fare sempre meglio”, conclude il dirigente scolastico, professor Federico Frati.