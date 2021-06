Under60, Asl Toscana SE: chi ha fatto prima dose con AstraZeneca farà la seconda con Pfizer o Moderna

L’applicazione nell’Asl Toscana sud est delle indicazioni di Cts e ministero della Salute

6.205: questo il totale nella Asl Toscana sud est delle persone al di sotto dei 60 anni che tra il 20 marzo e il 7 giugno hanno fatto la prima dose di vaccino AstraZeneca e che adesso faranno la seconda con Pfizer oppure con Moderna.Sono 2.594 nella provincia di Arezzo, 2.296 in quella di Siena e infine 1.315 in quella di Grosseto. Dopo l’aggiornamento del parere Cts, il ministero della Salute ha disposto infatti che il ciclo completo del vaccino AstraZeneca sia somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Sulle base di queste indicazioni, le persone che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca e non hanno ancora 60 anni, vedranno completato il ciclo vaccinale con una seconda dose di Pfizer oppure di Moderna.L’Asl Toscana sud est conferma che questa seconda dose sarà di norma somministrata nel luogo, nel giorno e all’ora che erano stati indicati. Qualora questo non si rivelasse possibile per motivi tecnici, l’Asl Tse provvederà a informare direttamente, o con sms e con telefonata, la persona interessata comunicando tutte le informazioni utili a effettuare la seconda dose di vaccino.