Fine settimana dedicato alla Pfizer open week nell’Asl Toscana sud est

Mille dosi a disposizione in due giorni, 200 in provincia di Siena

Sono 1.000 le dosi di vaccino a disposizione dall’Asl Toscana sud est per gli ultimi due giorni della terza Pfizer open week, domani e domenica 20. L’iniziativa è destinata in via prioritaria ai cittadini con oltre 50 anni di età residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che possono accedere ai centri vaccinali senza la prenotazione sul portale regionale. A completamento della seduta, gli operatori potranno far accedere anche altri cittadini a esaurimento delle dosi disponibili in base a un criterio anagrafico, partendo dalle persone in età più avanzata. In tutto, saranno 300 le dosi utilizzabili nella provincia di Arezzo, 200 in quella di Siena, 500 a Grosseto.Agli open day del fine settimana con Pfizer potranno accedere anche persone, residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che si sono già prenotate in una data successiva. In caso di somministrazione del vaccino, la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata.Domenica 20 giugnoSiena – PalaGiannelli: 200 dosi (20-23)Domenica 20 giugnoArezzo – Centro affari: 200 dosi (20-23)Arezzo – Teatro tenda: 100 dosi (20-23)Sabato 19 giugnoFollonica – Fonderia: 200 dosi (14-20)Follonica – Fonderia: 100 dosi (20-23)Grosseto – Multisala: 200 dosi (20-23)