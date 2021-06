Covid, da lunedì 21 tutta Italia in zona bianca tranne la Valle d'Aosta

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 21 giugno.



Le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano passano in zona bianca. Unica Regione in zona gialla resta la Valle d'Aosta.