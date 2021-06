Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell’incontinenza: valutazioni gratuite all’Aou Senese

Lunedì 28 giugno, ore 9-17. Ambulatorio 14 bis, lotto 1 – piano 1S



Si celebra il 28 giugno la Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell’incontinenza, una patologia molto diffusa sia nella popolazione femminile che in quella maschile, la cui incidenza aumenta con l’avanzare dell’età. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, proprio per lunedì 28 giugno, effettuerà valutazioni funzionali e colloqui informativi gratuiti, dalle ore 9 alle 17, all’ambulatorio 14 bis, situato al lotto 1 – piano 1S, che saranno eseguite dalle fisioterapiste del Servizio Disfunzioni del Pavimento Pelvico, coordinato dalla dottoressa Lodovica Martelli.



«L’incontinenza urinaria – spiega la dottoressa Sabrina Taddei, direttore delle Professioni Sanitarie Riabilitative dell’Aou Senese – deve essere conosciuta, prevenuta ed eventualmente trattata. Alla luce delle evidenze scientifiche, la riabilitazione pelvi-perineale fornisce un contributo importante che migliora anche la qualità della vita». L’Aou Senese aderisce quindi alla Giornata patrocinata dalla FINCO, Federazione Italiana Incontinenti e dal Ministero della Salute.



Non è necessaria la prenotazione, per informazioni è possibile contattare la segreteria delle Professioni Sanitarie Riabilitative allo 0577/586255, dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle 14.