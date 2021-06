Coronavirus Toscana, Giani: 25 nuovi casi, tasso positività allo 0,18%

Le anticipazioni dei dati di martedì 22 giugno del presidente della Regione Eugenio Giani

I nuovi casi registrati in Toscana sonosutest di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi èsulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nella consueta anticipazione mattutina dei dati di oggi,, relativi alle ultime 24 ore, e che saranno pubblicati nel dettaglio nel primo pomeriggio. Commentando il dato Giani ha affermato: ''Un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020, l’incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti.''Il numero dei nuovi casi è inferiore rispetto a quello di ieri (erano infatti 45), a fronte di circa il triplo di test effettuati (erano 4.887). Crolla di conseguenza il tasso di positività (numero di casi positivi rispetto ai tamponi effettuati) che ieri era dello 0,92%. In forte ribasso anche il tasso di positività sulle prime diagnosi (escludendo i tamponi di controllo) che era del 2,3%.