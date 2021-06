Edema osseo, il professor Bruno Frediani ospite a UnoMattina

La Reumatologia senese sarà protagonista su Rai 1, nel corso del programma UnoMattina, con il professor Bruno Frediani, che approfondirà il tema dell’edema osseo.



Il professor Frediani, direttore UOC Reumatologia e del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sarà ospite in diretta giovedì 24 giugno, dalle ore 9, per dare il suo parere di esperto su una malattia difficile da diagnosticare e caratterizzata da un’infiammazione dell’osso, che può avere diverse cause scatenanti, alla base di molte patologie tra cui artrosi, artrite e alcune forme di osteoporosi. Il professor Frediani farà il punto su come diagnosticare correttamente la malattia, le possibili terapie e i consigli utili per i pazienti e sull’importanza di diagnosi e intervento precoci.