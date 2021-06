Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, visita l’Aou Senese - VIDEO

Parte da Siena il percorso partecipativo per gli Stati generali della sanità organizzati dal Consiglio regionale toscano

Parte da Siena il percorso partecipativo per gli Stati generali della sanità organizzati dal Consiglio regionale toscano. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha scelto l’Aou Senese per iniziare gli incontri conoscitivi e di confronto con le realtà sanitarie toscane, incontrando all’ospedale Santa Maria alle Scotte il direttore generale, professor Antonio Barretta, insieme alla direzione aziendale e ai direttori di dipartimento, che hanno presentato le diverse particolarità ed eccellenze dell’ospedale senese, dove sono stati effettuati, tra le altre attività assistenziali di base e di alta specializzazione, oltre 55mila vaccinazioni contro il Covid e ricoverati, in poco più di un anno, oltre 1.100 pazienti per Covid.«Ho voluto incontrare i professionisti della sanità per dire loro grazie anche per come hanno affrontato questi mesi - ha detto il presidente Mazzeo - Se il sistema ha retto contro la pandemia è anche grazie all’impegno delle donne e degli uomini della nostra sanità. C’è la voglia di guardare avanti, quindi non soltanto risposte al Covid ma la necessità di investire in nuove tecnologie – ha aggiunto Mazzeo - in innovazione e costruire le condizioni per cui possiamo competere con le grandi regioni d’Europa, questa la sfida per il futuro. Multidisciplinarietà, programmazione, collaborazione sono i cardini su cui lavoreremo per offrire a tutti i cittadini la stessa qualità dei servizi».