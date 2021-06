Possibili disagi per gli utenti del policlinico Santa Maria alle Scotte, nella giornata di lunedì 28 giugno, a causa dello sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori di Servizi Ospedalieri SpA, indetto dalle sigle sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL."L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa."