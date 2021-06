Covid, le farmacie della provincia di Siena dove è possibile vaccinarsi

Federfarma Siena ha comunicato l’elenco delle farmacie dove ad è possibile effettuare la vaccinazione. L’iniziativa fa seguito all’accordo siglato nei giorni scorsi con Federfarma Toscana e Confservizi Cispel Toscana, nell’ottica di rafforzare la rete dei vaccinatori per favorire la più elevata copertura vaccinale delle persone tra i 60 e i 79 anni, più esposte ad ammalarsi di Covid e che hanno difficoltà a prenotarsi sul portale online regionale. Il vaccino disponibile per ora è J&J.Per prenotarsi contattare direttamente la farmacia prescelta. L’elenco sarà aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito https://www.siena.federfarma.it/ FARMACIA BELVEDERE SNC – LOC. BELVEDERE COLLE VAL D’ELSA 0577 952206FARMACIA BERTI SNC CASTELLINA IN CHIANTI 0577 741015FARMACIA CHELLINI SNC – RAPOLANO TERME 0577 724018FARMACIA DI BETTOLLE SNC – SINALUNGA 0577 624104FARMACIA DI RAVACCIANO SNC – SIENA 0577 280515FARMACIA FRANCESCHINI DR.SSA MARIA ELENA – LOC ARBIA – ASCIANO 0577 364824FARMACIA LA PISANA DR.SSA TESTA – POGGIBONSI 0577 563584FARMACIA LAURETANA SNC – ABBADIA DI MONTEPULCIANO 0578 708024FARMACIA PACINI DR. SANTELLA – COLLE VAL D’ELSA 0577 923843FARMACIA SANT’ELENA DEL DR. AZZOLINI A. – CHIANCIANO 0578 31167FARMACIA SARLO DR.SSA ROSINA – LOC. GRACCIANO COLLE VAL D’ELSA 0577 904413FARMACIA VIGNI SRL – SIENA 0577 50552