Campagna vaccinale, 203.126 dosi somministrate nelle strutture Asl di Siena e provincia, 16.556 nell'ultima settimana

Il numero delle vaccinazioni per province e per categorie aggiornato a venerdì 2 luglio

In particolare, per quanto riguarda la provincia di Siena, questi i dati nel dettaglio:

Vaccinazioni eseguite per fasce d'età (prima dose - seconda dose - totale vaccinazioni )

L'Asl Toscana Sud Est ha diffuso,, il nuovo report con i dati complessivi della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV-2 per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.Sonole dosi somministrate (tra prima, 434.265, e seconda dose, 221.773) in tutto il territorio dell'Asl, delle quali:(134.950 - 68.176)- dove specifichiamo cheè compreso il dato dei vaccinati al policlinico Santa Maria alle Scotte (Aou Senese) in cui sono state effettuate ad oggi complessivamentevaccinazioni per un totale dinel territorio provinciale -;(175.560 - 91.618) in provincia di Arezzo;(123.755 - 61.979) in provincia di Grosseto.Nell'ultima settimana (da venerdì 25 giugno) sono state effettuate un totale divaccinazioni nell'Asl Tse:in provincia di Siena,in provincia di Arezzo ein provincia di Grosseto.Fascia 90+ (4.574 - 4.481)Fascia 80-89 (18.564 -17.984)Fascia 70-79 (23.942 - 17.004)Fascia 60-69 (25.280 - 9.795)Fascia 50-59 (23.427 - 8.164)Fascia 40-49 (14.582 - 5.023)Fascia 30-39 (12.928 - 3.149)Fascia 20-29 (8.986 - 2.398)Fascia 16-19 (2.578 - 178)Fascia -16 (89 - 0)