Alle Terme Antica Querciolaia torna il cinema a bordo piscina

In programma cinque pellicole da gustare sotto le stelle comodamente immersi in vasca o al fresco dell’arena termale

Nuova stagione per 'Al Cinema con gusto alle Terme', la rassegna che unisce cinema e relax alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano Terme. L'edizione 2021 prenderà il via venerdì 9 luglio e si concluderà il 3 settembre: un appuntamento ogni due settimane, di venerdì sera, per un'estate all'insegna del cinema sotto le stelle. Una formula rinnovata, studiata per accogliere in sicurezza gli amanti del grande schermo e delle vasche termali: tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle regole vigenti di distanziamento sociale per le normative Covid-19.Si potrà accedere alle piscine a partire dalle ore 20, per chi volesse approfittare di un aperitivo al calar del sole, con il bar della struttura aperto per l’occasione. Alle ore 21.30 spazio alla proiezione della pellicola a bordo piscina, da gustare immersi nelle acque termali oppure comodamente nei lettini dell’arena. Dopo il film, c’è ancora tempo per un rilassante bagno al chiaro di luna: la struttura chiuderà infatti alle ore 1.00. Le serate sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091. Si accede al costo di 16€ a persona (ingresso e cinema).S’inizia venerdì 9 luglio con la commedia ‘Non ci resta che vincere’ (2019) del regista spagnolo Javier Fesser, che racconta con occhi nuovi il mondo dello sport e della pallacanestro, con una storia fuori dal comune. Venerdì 23 luglio sarà la volta di ‘La Belle Epoque’ (2019) del Nicolas Bedos, che tiene assieme due star del cinema francese come Fanny Ardant e Daniel Auteuil, in una vicenda affascinante quanto originale, che svela anche il “dietro le quinte” dei set cinematografici. Venerdì 6 agosto protagonista è la comicità italiana di ‘Come un gatto in tangenziale’ (2017) di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese che descrivono con ironia lo scontro tra centro e periferia di Roma. Venerdì 20 agosto il regista grossetano Francesco Falaschi, presente alla serata, sarà a colloquio con il pubblico dopo la proiezione di ‘Emma sono io’ (2002), pellicola molto divertente con Pierfrancesco Favino e Marco Giallini, alle prese con l’umore instabile di Emma (Cecilia Dazzi). Chiuderà la rassegna, venerdì 3 settembre, il film intramontabile ‘Il treno per il Darjeeling’ (2007) del geniale Wes Anderson."Al cinema con gusto alle Terme" è un’idea dei giornalisti Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi, promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia, con il supporto tecnico di MCM Service e il patrocinio del Comune di Rapolano Terme. La prenotazione è obbligatoria: per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, visitare il sito www.termeaq.it oppure la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia”. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ al costo aggiuntivo di 10€: si estende cioè l’ingresso giornaliero alle terme (18€) con la serata di ‘Al cinema con gusto’.In caso di maltempo, il film sotto le stelle verrà riprogrammato in una data successiva.