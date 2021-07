''Nutrizione, Sport e Futuro Sostenibile'', mettere il turbo alle prestazioni di ragazzi e futuri atleti

Talk show organizzato da Fondazione Valter Longo con la partecipazione di ACF Fiorentina e Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Alimentazione corretta e stile di vita equilibrato sono alla base del circolo virtuoso per la costruzione di una vita sana e longeva. Ma soprattutto, rappresentano presupposti indispensabili per le attività sportive di ragazzi e futuri atleti. In questo scenario, famiglie, scuole, allenatori e preparatori atletici svolgono un ruolo chiave per l’educazione alla nutrizione consapevole. Ma quali sono le regole d’oro per una dieta Smart, in grado di conciliare performance al top e salute? Che tipo di sensibilità e di consapevolezza esprimono oggi i ragazzi sui temi della nutrizione corretta e dello stile di vita sano? E infine, cosa emerge dalle reali esperienze sul campo dei giovani atleti?Su questi e altri macrotemi si confronteranno speaker d’eccezione, che animeranno il talk digitale dal titolo “Nutrizione, Sport e Futuro Sostenibile: ecco come mettere il turbo alle prestazioni di ragazzi e futuri atleti” organizzato da Fondazione Valter Longo Onlus, la prima in Italia dedicata a garantire a tutti l’opportunità di una vita lunga e sana attraverso la sana alimentazione e lo stile di vita corretto, in particolare alle persone fragili e svantaggiate, in agenda per martedì 6 luglio, alle ore 11 e 30. La partecipazione al talk sarà gratuita accedendo ai seguenti link: https://www.youtube.com/channel/UCIuHoRDTpeFvdP3ulPOKlLg Interverranno:Antonluca Matarazzo, direttore generale della Fondazione Valter Longo OnlusRomina Cervigni, biologa, nutrizionista, responsabile scientifico della Fondazione Valter Longo OnlusCristian Petri, head nutritionist for the Italy U20 national team at FIGC Club Italia e nutrizionista ufficiale della FiorentinaDaniele Messina, responsabile direzione attività istituzionale della Fondazione Monte dei Paschi di SienaModererà il dibattito la giornalista Silvia Scotti, del quotidiano La Repubblica Sport.Fondazione Valter Longo Onlus nasce a Milano nel 2017 e si occupa di salute e longevità sana, realizzando principalmente visite nutrizionali gratuite per soggetti svantaggiati e progetti di educazione alimentare nelle scuole, ma anche progetti per il benessere e il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti nell’ambito di iniziative di well-being aziendale. La Fondazione nasce per volere del Professor Valter Longo, Direttore del Programma di Oncologia e longevità dell'IFOM di Milano e Direttore del Longevity Institute dell’USC (University of Southern California) Davis School of Gerontology di Los Angeles - conosciuto in tutto il mondo per l’invenzione del Programma che mima il digiuno e per il suo best-seller mondiale “La dieta della Longevità”, tradotto in 19 lingue con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia e USA. Il Professor Valter Longo è stato inserito dalla rivista americana Time nella lista dei 50 personaggi più influenti del 2018 in ambito salute e nel 2020 ha aperto la sua prima clinica della Longevità a Los Angeles offrendo assistenza con un team di medici, biologi e dietisti che operano in modo integrativo per combinare la medicina tradizionale con interventi innovativi focalizzati sulla nutrizione.